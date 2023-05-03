Старую мебель и покрышки вытащили спасатели из русла реки Тула в Новосибирске. Фото: МАСС.

В среду, 3 мая, сотрудники службы МАСС очистили русло реки Тула в Новосибирске. Работы провели рядом с издательством «Советская Сибирь», под мостом на Сибиряков-Гвардейцев. Также специалисты очистили оголовок коллектора на улице Петухова.

– Был убран крупный мусор, покрышки, старая мебель и прочие вещи, перегораживающие как оголовок, так и русло реки и препятствующие свободному течению воды, – говорится в сообщении МАСС.

Спасатели призвали новосибирцев не выбрасывать хлам в местные водоемы. Попросили горожан бережнее относиться к окружающей среде.

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