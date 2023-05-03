Матерился и кричал на воспитателей: в Новосибирске пьяный многодетный отец устроил дебош в детском саду

В Новосибирске пьяный многодетный отец устроил дебош в детском саду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске Кировский районный суд рассмотрел дело многодетного отца. Ему вменяли мелкое хулиганство. Известно, что мужчина устроил дебош в детском саду, куда пришел забрать своих двоих детей.

– Мужчина в суде пояснил, что он – отец четверых детей. 24 апреля со старшим сыном 2005 года рождения пришёл в детский сад забрать своих двоих детей. При этом был пьян, от него пахло спиртным. Воспитатели ему отказали отдавать детей, так как он находится в состоянии опьянения. Он повышал на них голос, но, насколько помнит, не высказывался нецензурно. Почему сотрудники полиции применили к нему физическую силу и наручники, не знает, – говорится в сообщении Кировского районного суда.

Однако свидетели говорят другое. По их словам, воспитатели не могли отдать мужчине детей из-за того, что он был пьян. Ему предложили связаться с матерью ребятишек. В ответ на это дебошир стал кричать, материться, размахивать руками. Таким поведением он напугал и детей, и сотрудников детсада.

Суд пришел к выводу, что мужчина виновен в мелком хулиганстве. Было учтено, что многодетный отец раскаялся. Ему назначили штраф в размере 950 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber