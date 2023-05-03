Устроивших забастовку в новосибирской гимназии третьеклассников перевели на дистант

Ситуация сильно озадачила местных властей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третьеклассников новосибирской гимназии, устроивших забастовку из-за буйной одноклассницы и ее матери, перевели на дистант. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте образования мэрии города.

Напомним, дети уже третью неделю не появляются на занятиях. Девятилетняя девочка, против которой все ополчились, ходит на уроки одна. Родители третьеклашек заявили – пока она не переведется в другую школу, их чада в гимназию ни ногой.

Ситуация сильно озадачила местных властей. В мэрии отмечали, что таким образом права детей на получение образования нарушаются. В итоге был найден выход.

− В настоящее время ученики третьего класса приступили к обучению в заочной форме, в том числе и с использованием дистанционных образовательных технологий. Права детей на образование реализованы, − подчеркнули в департаменте образования мэрии Новосибирска.

В ведомстве добавили, что расформировывать класс не планируют.

Как развивается забастовка третьеклассников – читайте в нашем материале.

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