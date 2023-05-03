Компания «Сибэко» потребовала банкротства новосибирского застройщика

Застройщик задолжал энергетикам чуть больше 12,5 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Сибирская энергетическая компания» требует признать банкротом ООО «Специализированный застройщик «Ельцовский». Информация размещена на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Исковое заявление подано 26 апреля. Дело в том, что застройщик задолжал энергетикам чуть больше 12,5 миллионов рублей.

− Сумма исковых требований составляет 12 522 457,89 рублей, − указано в картотеке дел.

Известно, что ООО СЗ «Ельцовский» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Организация уже 8 лет находится на рынке.

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