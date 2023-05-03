В Новосибирске в суд передали дело полицейского, напавшего на школьницу

Следователи передали в суд уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в суд передано дело о нападении полицейского на 16-летнюю школьницу. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по Новосибирской области.

Все произошло 26 марта на улице Гоголя. Пьяный мужчина и девушка поссорились, он с силой схватил свою жертву за шею. Когда к месту вызова прибыл наряд, оказалось, что задерживать пришлось своего 22-летнего коллегу, младшего сержанта.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Дело взял под свой контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд.

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