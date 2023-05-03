В Новосибирске запретили работу опасных монтажных кранов в Ленинском районе. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Ленинском районе Новосибирска остановили работу 4-х опасных кранов. Расположены они на металлобазе. Известно, что ранее сотрудники Ростехнадзора нашли при эксплуатации кранов множественные нарушения. Все они создавали угрозу жизни и здоровью людей на объекте.

– Эксперты составили административный протокол, суд постановил владельцу приостановить работу кранов на 90 суток. Для исполнения предписания на предприятие прибыли судебные приставы, – рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

Оказалось, что краны продолжали работать. Представителю должника вручили постановление о приостановлении деятельности объектов. Затем приставы опечатали рубильники, которые обеспечивали подачу электротока для работы кранов. А также кабины операторов кранов. Произошло все в присутствии понятых.

– Теперь приставы будут регулярно проверять исполнение постановления, добавили в пресс-службе судебных приставов.

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