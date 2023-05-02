«Погрузили в КАМАЗы и увезли»: в Первомайском районе Новосибирска разобрали скейт-площадку

В Первомайском районе разобрали скейт-площадку. Фото: Светлана Харузина

Жители Первомайского района Новосибирской области пожаловались на демонтаж скейт-площадки в сквере «Белый сад». Ее создали своими руками местные общественники в 2020 году.

— Общественники и предприниматели организовались, чтобы сделать подарок детям Первомайского района. Купили несколько снарядов для выполнения трюков на самокатах и скейтбордах и разместив их в сквере «Белый сад». Еще в 2020 году их сначала пытались вывезти, заявив, что они никому не принадлежат, а в 2021 году снаряды растащили друг от друга якобы из-за того, что они мешают чистить снег. А в пятницу, 28 апреля, их вовсе погрузили в КАМАЗы и увезли, — рассказала КП-Новосибирск одна из активисток Первомайского района Светлана Харузина.

Жители КСМ переживают, что детям будет негде кататься. Фото: Светлана Харузина

Рабочие ответили общественникам, сразу же приехавшим в сквер, что точно не знают, куда и зачем увозят оборудование. Но, возможно, это якобы связано с тем, что установлено оно было не по правилам.

— Дети полюбили проводить время на этой площадке, а теперь им просто будет негде кататься. А ведь сейчас как раз наступит лето — самая активная пора. При этом, на КСМе вообще больше таких площадок у нас нет, чтобы была хоть какая-то альтернатива, — добавила сибирячка.

Общественники не знают, куда и зачем увезли оборудование. Фото: Светлана Харузина

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

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