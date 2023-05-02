В Новосибирской области дети чаще болеют астмой, чем в среднем по России

В Новосибирской области дети чаще болеют астмой, чем в других регионах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области дети чаще болеют астмой, чем в других регионах. Об этом рассказали в областном минздраве.

— В Новосибирской области впервые диагноз «астма» детям ставят примерно в три раза чаще, чем в среднем в России. Так, в 2021 году показатель заболеваемости астмой в возрасте 0-14 лет составил 225, 4 на 100 тысяч человек, среднероссийский показатель в этой группе — 85, 5. Если брать все население в целом, заболеваемость в нашем регионе выше в два раза: 143, 4 на 100 тысяч населения против 72, 5 на 100 тысяч человек — в среднем по России, — сообщили в областном минздраве.

Медики отмечают, что заболеть астмой можно в любом возрасте. Часто затруднение дыхания и бронхоспазмы часто возникают в виде аллергии на что-либо. При этом, предвидеть заболевание или диагностировать его до появления первых симптомов нельзя. Однако можно выявить факторы, которые могут повлиять на его возникновение: курение, проблемы с экологией, ингаляционные аллергены.

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