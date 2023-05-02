Девяти сибирякам присвоили звание «Почетный житель Новосибирска» — в их числе Анна Кикина и Юрий Кондратюк

Анне Кикиной и еще 8 сибирякам присвоили звание почетного жителя Новосибирска. Фото: Роскосмос

Девятерым сибирякам было решено присвоить звание «Почетный житель города». Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. В число обладателей этого звания вошли известные личности, сделавшие много как для Новосибирска, так и для страны. Двум сибирякам это звание присвоили посмертно.

— Присвоить звание «Почетный житель города» посмертно Галущаку Борису Савельевичу, директору Новосибирского приборостроительного завода имени В. И. Ленина с 17. 10. 1972 по 04. 11. 1986, генеральному директору производственного объединения «Новосибирский приборостроительный завод» с 05. 11. 1986 по 27. 03. 1999, за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска, а также Кондратюку Юрию Васильевичу, одному из основоположников космонавтики, за большой вклад в становление и развитие космонавтики, — сообщается в постановлении.

По решению Совета депутатов города это звание также присвоили:

• космонавту-испытателю Анне Кикиной;

• директору «Гимназии № 1» Виктору Косьяненко;

• директору Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирине Минх;

• президенту Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадиму Репину;

• советнику директора Новосибирского филиала общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» Виталию Томилову;

• председателю контрольно-счетной палаты города Новосибирска Геннадию Шилохвостову;

• художественному руководителю общества с ограниченной ответственностью «Киностудия Азия-фильм» Владимиру Эйснеру.

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