В Новосибирской области в 2023 году откроют два сосудистых центра

В Новосибирской области в 2023 году откроют два новых сосудистых центра. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области в 2023 году откроют два новых сосудистых центра. Об этом сообщили в региональном минздраве. Один из них будет располагаться в Карасуке и станет первым РСЦ за пределами областного центра.

— В 2019 году в регионе было всего два РСЦ. В 2022 году их количество увеличилось до семи. В 2023 году откроются еще два, в том числе в Карасуке. Это будет первый РСЦ в районе области. Продолжится дооснащение и переоснащение действующих РСЦ и ПСО (первичное сосудистое отделение — прим. Ред.), — отметили в минздраве Новосибирской области.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил, что в прошлом году в НСО удалось снизить смертность от болезней сердца и сосудов на 11, 4 %. Это, в том числе, и заслуга увеличения количество центров, занимающихся данными проблемами.

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