Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 17:33

В Новосибирской области в 2023 году откроют два сосудистых центра

Один из них откроется в Карасуке и станет первым в районе региона
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области в 2023 году откроют два новых сосудистых центра. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области в 2023 году откроют два новых сосудистых центра. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области в 2023 году откроют два новых сосудистых центра. Об этом сообщили в региональном минздраве. Один из них будет располагаться в Карасуке и станет первым РСЦ за пределами областного центра.

— В 2019 году в регионе было всего два РСЦ. В 2022 году их количество увеличилось до семи. В 2023 году откроются еще два, в том числе в Карасуке. Это будет первый РСЦ в районе области. Продолжится дооснащение и переоснащение действующих РСЦ и ПСО (первичное сосудистое отделение — прим. Ред.), — отметили в минздраве Новосибирской области.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил, что в прошлом году в НСО удалось снизить смертность от болезней сердца и сосудов на 11, 4 %. Это, в том числе, и заслуга увеличения количество центров, занимающихся данными проблемами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber