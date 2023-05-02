В новосибирском баре мужчина с кухонным ножом пытался украсть телефон

В Новосибирске в баре-магазине на улице Гурьевская мужчина с кухонным ножом напугал посетителей и персонал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в баре-магазине на улице Гурьевская мужчина с кухонным ножом напугал посетителей и персонал. Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Сотрудникам заведения пришлось вызывать на место охрану.

— В 1:22 сотрудники охраны приехали в заведение по вызову с тревожной кнопки. Бойцы задержали вооруженного ножом пьяного посетителя, который мешал работать персоналу и попытался украсть телефон, — сообщили в агентстве безопасности ГВАРДИЯ.

Мужчину вместе с изъятым у него ножом передали в Октябрьский отдел полиции.

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