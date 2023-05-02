В Бердске Honda столкнулась со скутером — пострадала 13-летняя пассажирка мопеда

В бердской аварии пострадала 13-летняя пассажирка скутера. Фото: Госавтоинспекция по НСО.

Вечером 2 апреля в Бердске в аварии пострадала 13-летняя пассажирка скутера. На улице Кирова столкнулись Honda и мопед.

— За рулем «Хонды» была 36-летняя водительница — скутером управлял 47-летний мужчина. В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка скутера. С травмами разной тяжести ее увезли в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции НСО.

Сейчас дорожные полицейские выясняют все подробности ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о подробностях ДТП, в котором погибли три человека. Очевидцы рассказали о страшной аварии.

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