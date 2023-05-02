В Новосибирской области расширили меры поддержки участников СВО и их семей

В Новосибирской области расширили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области расширили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

— Существуют федеральные меры поддержки, которые участники специальной военной операции получают на уровне Министерства обороны РФ, и региональные — как дополнительные гарантии для жителей нашей области. Все семьи, которые имеют право на данные меры поддержки, ими воспользовались, — отметила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

В министерстве также отметили, что если у кого-то из сибиряков возникают при этом трудности, ведомство ведет работу по каждому отдельному случаю.

Так, в частности, в меры поддержки входит единовременная выплата в 100 тысяч рублей для мобилизованных региона, их семья получают также компенсацию платы за ЖКХ, детский сад и питание для школьников. Контрактники также получили единовременную выплату и получают ежеквартально 60 тысяч рублей. Те, кто с 1 марта отправился добровольно служить по контракту, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Если военный получил ранение, то, при предоставлении всех необходимых документов, ему предоставляется единовременная выплата по решению губернатора Новосибирской области. Если ранение легкой или средней степени тяжести, то выплачивается 500 тысяч рублей, если ранение тяжелое — выплачивается 1 миллион рублей.

В Новосибирской области также действует «Реабилитационный сертификат», который действует год с момента получения. В регионе также ведется работа по сопровождению участников СВО, приехавших в отпуск.

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