Жительница Барнаула наняла киллера за 1,5 миллиона рублей, чтобы убить невестку

Коварный план раскрыли следователи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Барнауле полицейские арестовали 67-летнюю местную жительницу, которая пыталась организовать заказное убийство. Об этом пишет издание amic.ru со ссылкой на региональное СУ СК РФ.
— Подозреваемая испытывала сильную неприязнь к родственнице и потому решила лишить её жизни. Но так как горожанка не хотела убивать её собственноручно, то для этого она подыскала нужного человека. В феврале она встретилась с предполагаемым исполнителем и отдала задаток, пообещав за работу 1,5 миллиона рублей, — сообщили в ведомстве.
При этом пенсионерка хотела, чтобы невестку убили летом в другом регионе, куда та поедет к родственникам.
План не удался — «киллер» был заодно с оперативниками. Преступницу задержали, на нее завели уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму.
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