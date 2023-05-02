На Михайловской набережной в Новосибирске построили временный переход под Октябрьским мостом

Под Октябрьским мостом в Новосибирске появился временный переход. Фото: СпецТрансСтрой

Под Октябрьским мостом в Новосибирске появился временный переход. Находится он на Михайловской набережной.

На мосту ведутся строительные работы. Чтобы на голову новосибирцев ничего не рухнуло, было решено смонтировать крытую галерею. Конструкция выполнена из профилированного листа, рассказали в компании «СпецТрансСтрой».

Также подрядчик установил защитное ограждение – оно расположено ближе к воде. Остальная территория под мостом огорожена.

− Перед Днем города планируется установить еще одну крытую галерею − шириной три метра на верхнем ярусе набережной, − сообщили в компании.

Ранее КП-Новосибирск писала, что рабочие залили бетоном тротуар Октябрьского моста.

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