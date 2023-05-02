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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:03

На Алтае 18-летний водитель без прав слетел в кювет с тремя подростками

Парень сильно разогнался, слетел с дороги и врезался в дерево
Данила ШУЛЯК
18-летний парень слетел в кювет и врезался в дерево. Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай.

18-летний парень слетел в кювет и врезался в дерево. Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В алтайском селе 18-летний водитель без прав слетел в кювет — пострадали трое подростков. Об аварии сообщает Толк.

— Молодой человек за рулем «семерки» не выбрал безопасную скорость и слетел в кювет, где врезался в дерево. Три несовершеннолетних пассажира — две девочки и мальчик — попали в больницу, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как оказалось, никто не был пристегнут. За это, а также за езду без прав, на 18-летнего лихача завели административные дела.

Полицейские проводят проверку.

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