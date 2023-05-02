Синоптик рассказала, когда в Алтайский край придет жара

На следующих выходных в Алтайском крае обещают жару. Фото: Иван МАКЕЕВ

На следующих выходных в Алтайском крае обещают жару. В регионе установится по-настоящему летняя погода.

По словам синоптика регионального Гидрометцентра Наталии Кобяковой, к 7 мая воздух прогреется до +28 градусов. Прогноз опубликовал Amic.

В ближайшую ночь заморозки сохранятся − на большей части региона ожидается 0...-5 градусов. Днем 3 мая потеплеет до +13, 4 мая прогнозируют до +18.

В пятницу обещают +21...+26. По востоку будет прохладнее – около 15 градусов.

− На выходных столбики термометров покажут +23...+28 градусов, − обрадовала Наталия Кобякова.

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