В Новосибирской области осудили троих браконьеров, застреливших косуль в заказнике

Факт незаконной охоты зарегистрировали в январе 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое браконьеров, застреливших косуль в заказнике под Новосибирском, предстали перед судом. Об этом сообщили в Минприроды региона.

Факт незаконной охоты зарегистрировали в январе 2023 года. Инспекторы патрулировали территорию заказника «Юдинский» в Чистоозерном районе. Там они обнаружили место убоя диких животных.

− Установлено, что преступление совершено группой лиц с применением механического транспортного средства. Граждане незаконно добыли две особи косули сибирской, − рассказали в Минприроды НСО.

Спустя некоторое время подозреваемых в незаконной охоте задержали. Своими действиями мужчины нанесли охотничьим ресурсам региона ущерб в размере 560 тысяч рублей.

Суд назначил браконьерам наказание в виде лишения свободы на срок один год 10 месяцев условно с испытательным сроком один год. Кроме того, у них конфисковали оружие и автомобиль. Также мужчины в полном объеме возместили ущерб.

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