В Новосибирской области осудили троих браконьеров, застреливших косуль в заказнике

Факт незаконной охоты зарегистрировали в январе 2023 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Трое браконьеров, застреливших косуль в заказнике под Новосибирском, предстали перед судом. Об этом сообщили в Минприроды региона.
Факт незаконной охоты зарегистрировали в январе 2023 года. Инспекторы патрулировали территорию заказника «Юдинский» в Чистоозерном районе. Там они обнаружили место убоя диких животных.
− Установлено, что преступление совершено группой лиц с применением механического транспортного средства. Граждане незаконно добыли две особи косули сибирской, − рассказали в Минприроды НСО.
Спустя некоторое время подозреваемых в незаконной охоте задержали. Своими действиями мужчины нанесли охотничьим ресурсам региона ущерб в размере 560 тысяч рублей.
Суд назначил браконьерам наказание в виде лишения свободы на срок один год 10 месяцев условно с испытательным сроком один год. Кроме того, у них конфисковали оружие и автомобиль. Также мужчины в полном объеме возместили ущерб.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер