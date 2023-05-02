В Новосибирском Роспотребнадзоре рассказали, как защитить дачу от клещей

Защитить свою дачу можно самому. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре по Новосибирской области рассказали, как защитить свой дачный участок от клещей. По мнению специалистов, начинать нужно ранней весной.

— Можно заказать профессиональную обработку территории, а можно провести ее самому. Для этого нужно купить так называемые инсектоакарициды — токсичные вещества. Их продают в виде концентратов эмульсий в дачных магазинах. Следует развести раствор и обработать им участок, — объяснили в ведомстве.

При этом эксперты подчеркивают: обрабатывать участок нельзя акарицидными аэрозолями, которые предназначены для одежды.

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