Обиделся, что не позвали на посиделки: в Новосибирске мужчина натравил ГБР на своих соседей

Натравить охрану на знакомых мужчина решил из-за чувства обиды. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Новосибирска вызвал ГБР, сообщив о шумных соседях. Однако оказалось, что никто не нарушал ночной покой. Натравить охрану на знакомых мужчина решил из-за чувства обиды.

Инцидент произошел 28 апреля в одном из коттеджных поселков. В 23:17 мужчина позвонил на пункт охраны и заявил, что соседи веселятся и шумно гуляют.

На место выехали бойцы ГБР. Прибыв по указанному адресу, они застали местных жителей сидящими в полной тишине.

− В ходе короткого расследования выяснилось, что мужчина обиделся на соседей за то, что они не позвали его на вечерние посиделки, и решил отомстить им, − рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».

Теперь обидчивому сибиряку предстоит оплатить штраф за ложный вызов.

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