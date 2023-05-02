В Новосибирске мужчина вызвал гэбээровцев в отместку за то, что его не пригласили на вечеринку

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

28 апреля в 23.17 с жалобами на шумных соседей в ГВАРДИЮ обратился житель одного из коттеджных поселков, охраняемых Агентством Безопасности. Мужчина сообщил, что соседи шумно гуляют и веселятся, нарушая ночной покой. Прибывшие на вызов бойцы ГБР застали соседей заявителя в полной тишине. В ходе короткого расследования выяснилось, что мужчина обиделся на соседей за то, что они не позвали его на вечерние посиделки, и решил отомстить им. За ложный вызов ГБР сибиряку предстоит заплатить штраф.

29 апреля бойцы ГБР-76 задержали и передали полиции новосибирца, намеревавшегося совершить преступление в отношении пожилого человека. Охранник ГВАРДИИ, дежуривший в супермаркете на улице Громова, обратил внимание на мужчину, в течение получаса следившего за рассчитывающимися на кассе людьми. Охранник вызвал в магазин ГБР. Прибывшие «гвардейцы» увидели, как мужчина подошел со спины к бабушке, оплачивавшей покупки, и заглянул к ней в кошелек. Когда она вышла из магазина, он направился следом за ней. «Гвардейцы» тоже проследовали за подозрительным типом. Казавшуюся беззащитной бабушку ограбить не удалось: она быстро нырнула в свой подъезд, захлопнув дверь перед носом несостоявшегося разбойника. Но мужчина не успокоился и направился к автопарковке, где стал дергать двери машин за ручки, проверяя, заперты ли они. «Гвардейцы» задержали подозреваемого. По дороге в полицию мужчина признался, что «сумку у бабули он действительно хотел дернуть».

30 апреля в 10.34 бойцы ГБР-11 задержали другого мужчину, совершившего кражу продуктов из магазина на улице Комсомольской. Сотрудники службы безопасности проверили задержанного на причастность к другим хищениям и выяснили, что ворует этот мужчина не впервые. Ранее он похитил товары на сумму свыше 1500 рублей и скрылся. Вместе с заявлением о кражах задержанный был передан полиции.

1 мая в 1.22, прибыв по сигналу тревожной кнопки в бар-магазин на улице Гурьевской, бойцы ГБР-74 ГВАРДИИ задержали вооруженного ножом пьяного посетителя, который мешал персоналу работать и попытался украсть телефон. Задержанного вместе с изъятым у него кухонным ножом «гвардейцы» передали в Октябрьский отдел полиции.