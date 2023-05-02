Врач-сомнолог раскрыла идеальный способ борьбы с тревогой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Назван способ борьбы с тревогой, мешающей спать. По словам врача-сомнолога Софии Черкасовой, необходимо в целом пересмотреть свой режим, а также проработать события. Те, что вызывают беспокойство в течение дня. Отлично справиться с тревожностью помогут физнагрузки.

– Гармоническая физическая нагрузка – четыре-пять раз в неделю по 30-60 минут — помогает побороть тревожность, способствует выработке аденозина и перерабатывает кортизол. Регулярная физическая нагрузка может обеспечить здоровый сон, — сказала врач в беседе с NEWS.ru.

Побороть тревожное расстройство помогут и медикаменты. Однако назначать их должен исключительно врач.

Кроме того, на пользу тревожным людям пойдут ограничение кофеина во второй половине дня, отказ от избыточного нахождения в Интернете, спокойные вечера.

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