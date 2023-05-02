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НовостиОбщество2 мая 2023 10:13

Эксперт рассказал, дрова из каких деревьев сделают шашлык ядовитым

Мясом можно будет отравиться
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Эксперт рассказал, дрова из каких деревьев сделают шашлык ядовитым.

Эксперт рассказал, дрова из каких деревьев сделают шашлык ядовитым.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, дрова из какого дерева могут сделать шашлык ядовитым. По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, нельзя использовать ольху, самшит, тис и кипарис для костра и мангала. При горении эти породы выделяют ядовитые вещества. Кроме того, мясо могут испортить хвойная древесина.

– Если мясо пропитается хвойным ароматом, то есть риск серьезного отравления. Также нельзя использовать отходы дерева: трухлявые поленья, старые доски, ящики, поломанную мебель: мясо пропитается запахом лака и краски. Есть также и ядовитые породы деревьев: ольха, самшит, тис, кипарис. Ими нельзя топить даже камин, — подчеркнул Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Также не стоит для розжига использовать газеты, бензин, глянцевую бумагу, керосин или спирт. Все это испортит вкус блюд. А мясо станет непригодным и даже опасным для употребления в пищу.

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