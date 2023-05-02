Эксперт рассказал, дрова из каких деревьев сделают шашлык ядовитым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, дрова из какого дерева могут сделать шашлык ядовитым. По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, нельзя использовать ольху, самшит, тис и кипарис для костра и мангала. При горении эти породы выделяют ядовитые вещества. Кроме того, мясо могут испортить хвойная древесина.

– Если мясо пропитается хвойным ароматом, то есть риск серьезного отравления. Также нельзя использовать отходы дерева: трухлявые поленья, старые доски, ящики, поломанную мебель: мясо пропитается запахом лака и краски. Есть также и ядовитые породы деревьев: ольха, самшит, тис, кипарис. Ими нельзя топить даже камин, — подчеркнул Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Также не стоит для розжига использовать газеты, бензин, глянцевую бумагу, керосин или спирт. Все это испортит вкус блюд. А мясо станет непригодным и даже опасным для употребления в пищу.

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