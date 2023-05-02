Меры поддержки участников СВО и их семей расширили в Новосибирской области

Помощь получают не только военнослужащие, но и члены их семей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области широко действует система мер поддержки участников СВО и членов их семей. Основная задача правительства региона − довести всю возможную помощь до новосибирцев.

− Существуют федеральные меры поддержки, которые участники специальной военной операции получают на уровне Министерства обороны РФ, и региональные – как дополнительные гарантии для жителей нашей области. Все семьи, которые имеют право на данные меры поддержки, ими воспользовались, − подчеркнула глава Министерства труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Министр отметила, что в случае возникновения вопросов или сложностей они готовы разбираться в каждой конкретной ситуации.

Новосибирские мобилизованные получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Меры поддержки членов их семей включают в себя три составляющих: это компенсация платы за ЖКХ, за детский сад и бесплатное питание в школах для учащихся 5-11 классов.

Военнослужащие, которых призвали на военную службу по контракту с территории НСО и которые находятся в именных подразделениях, получили также единовременную выплату и в настоящее время ежеквартально получают 60 тысяч рублей. Новосибирцы, с 1 марта решившие добровольно пойти служить по контракту, тоже получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Если военнослужащий получил ранение, которое относится к списку, установленному приказом Минобороны РФ, и получил соответствующую справку, то ему положена единовременная выплата по решению губернатора НСО. Для ранения легкого или средней степени тяжести это полмиллиона рублей, для тяжелого ранения – один миллион рублей.

Еще одна существенная мера поддержки − губернаторский проект «Реабилитационный сертификат». На данный момент поступило уже 100 заявлений на прохождение реабилитации, 80 человек уже пользуются данной опцией.

А еще в регионе действует пилотный проект по сопровождению участников СВО, которые прибыли в отпуск. Они получают возможность вместе с семьей посещать культурно-массовые мероприятия, военнослужащие могут вылечить зубы в период отпуска и так далее.

Поддержку со стороны правительства получают и дети участников спецоперации. По решению Андрея Травникова они могут принять участие в летней оздоровительной кампании и отправиться в летние оздоровительные лагеря.

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