В Новосибирске скончалась женщина, пострадавшая в пожаре на Зорге

Пострадавшая от пожара женщина скончалась в больнице. Фото: ГУ МЧС России по НСО.

В Новосибирске умерла пострадавшая на пожаре по улице Зорге. В среду, 26 апреля из горящей квартиры в девятиэтажке спасли женщину, с ожогами ее увезли в больницу.

К сожалению, пострадавшая не смогла выжить после полученных травм. Факт гибели КП-Новосибирск подтвердили пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Ранее КП-Новосибирск писала о подробностях страшного пожара на Зорге. Тогда спасатели эвакуировали из девятиэтажки 17 жильцов. Видео работы пожарных появилось в сети — людей спускали с балкона по лестнице.

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