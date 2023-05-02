Под Новосибирском росгвардейцы вытащили из горящего дома семью с детьми

Росгвардцейцы вывели из горящего дома супругов и двух детей. Фото: пресс-служба УФСВНГ РФ по НСО.
В ночь на 2 мая росгвардцейцы города Черепаново Новосибирской области спасли семью с детьми из пожара. Они приехали к горящему дому первыми и вытащили из здания четырех человек.
— Сотрудники увидели, что горит дом и надворные постройки. Двери и окна были закрыты, света внутри не было. Полицейские разбудили жильцов дома. Сначала вывели родителей и одного ребенка, а позже нашли и спасли еще одного, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.
Росгвардейцы помогли пострадавшим и временно разместили их в соседском доме. Сами же принялись тушить пожар подручными средствами.
Позже прибыли спасатели, которые устранили огонь.
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