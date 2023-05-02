Под Новосибирском росгвардейцы вытащили из горящего дома семью с детьми

Росгвардцейцы вывели из горящего дома супругов и двух детей. Фото: пресс-служба УФСВНГ РФ по НСО.

В ночь на 2 мая росгвардцейцы города Черепаново Новосибирской области спасли семью с детьми из пожара. Они приехали к горящему дому первыми и вытащили из здания четырех человек.

— Сотрудники увидели, что горит дом и надворные постройки. Двери и окна были закрыты, света внутри не было. Полицейские разбудили жильцов дома. Сначала вывели родителей и одного ребенка, а позже нашли и спасли еще одного, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Росгвардейцы помогли пострадавшим и временно разместили их в соседском доме. Сами же принялись тушить пожар подручными средствами.

Позже прибыли спасатели, которые устранили огонь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber