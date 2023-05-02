Чуть не врезался в автобус: в Новосибирске водитель УАЗика потерял управление и устроил «вальс» на дороге

В Новосибирске УАЗик начал вилять на скользкой дороге.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
В Новосибирске УАЗик начал вилять на скользкой дороге. Водителю чудом удалось избежать столкновения со встречным автобусом.
Запись появилась в группе «АСТ-54». Очевидец назвал увиденное «дорожным вальсом».
Водитель отечественного авто потерял управление на 2-ой Станционной улице. Как видно на записи с камеры видеорегистратора, сначала зад машины начало заносить влево, а затем – вправо. Потом автомобиль развернуло прямо на проезжей части.
В итоге УАЗик задом выехал на обочину и остановился в паре метров от забора. Сложно представить, что в тот момент испытывал водитель…
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