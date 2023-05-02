«В огороде косуля бегает!»: житель села под Новосибирском встретился с дикой козой

Сельчанин увидел косулю прямо в огороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель поселка Ояш Мошковского района Новосибирской области увидел косулю в огороде. Он снял дикую козу на камеру.

— Еду такой по Ояшу, а в огороде косуля бегает! — удивленно произнес сельчанин.

На кадрах видно, как коза вприпрыжку отдаляется от камеры, словно стесняясь камеры.

Судя по эмоциям, сибиряк не ожидал увидеть косулю прямо в огороде.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как дачники заметили следы неизвестного зверя у реки. Биологи и следопыты гадают, кто их оставил.

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