В Новосибирске залили бетоном тротуар Октябрьского моста

В Новосибирске забетонировали тротуар Октябрьского моста. Фото: СпецТрансСтрой

В Новосибирске забетонировали тротуар Октябрьского моста. Об этом сообщили в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

45 кубометров бетона залили на 50-метровой захватке. Таким образом рабочие усилили тротуарную консоль.

− Перед бетонированием специалисты выполнили армирование участка, установили закладные детали, смонтировали опалубку, − рассказали в компании.

Работы организованы по направлению с правого берега на левый. На период ремонта частично перекрыли правую полосу.

На участке уже демонтировали слабый бетон консоли, а также перильное и парапетное ограждение. После заливки бетона смонтируют новые опоры освещения, перильное и дорожное ограждение.

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