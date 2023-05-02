Вратарей новосибирского хоккейного клуба ХК «Сибирь» будет тренировать вице-чемпион мира

Игровая карьера Подомацкого была невероятно яркой и успешной. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Стало известно имя нового тренера вратарей ХК «Сибири». Им стал вице-чемпион мира Егор Подомацкий. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в группе хоккейного клуба «ВКонтакте».

Егору Геннадьевичу 46 лет.

− Специалист хорошо знаком хоккейным болельщикам со стажем своей игрой в воротах ярославского «Торпедо», а затем «Локомотива» (1995-2008 гг.) и сборной России (шесть чемпионатов мира), − отметили в публикации.

Игровая карьера Подомацкого была невероятно яркой и успешной. На его счету множество наград и достижений. Так, он становился трехкратным бронзовым призером Чемпионата России, трехкратным чемпионом России, бронзовым призером Кубка Шпенглера, серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером Олимпийских игр-2002 и так далее.

А еще Егор Геннадьевич – рекордсмен среди вратарей по количеству матчей, проведенных за один клуб в чемпионатах России. На его счету − 387 матчей в составе ярославского «Локомотива». Еще один рекорд Подомацкого связан с числом сухих матчей на «0» в чемпионатах России в составе одного клуба – 62 матча он оставлял ворота «Локомотива» в неприкосновенности.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ассистентом главного тренера «Сибири» по работе с защитниками стал 44-летний Евгений Королев.

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