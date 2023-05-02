15 ударов по голове: в Новосибирске рядовой жестоко избил сослуживца ради 50 тысяч рублей

В Новосибирске рядовой жестоко избил сослуживца ради 50 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске вынесли приговор рядовому, жестоко избившему сослуживца. Он требовал отдать ему 50 тысяч рублей, угрожая применить насилие в случае отказа. Отказ он получил, а угрозы воплотил в жизнь.

– После получения отказа злоумышленник нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену, – сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Вымогатель продолжил требовать деньги. Но снова получил отказ. После чего ударил пострадавшего 2 раза кулаком в грудь. Также три раза ударил по лицу.

Рядовому суд назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

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