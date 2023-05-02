Масочный режим в Новосибирской области продолжает действовать для медработников

На территории Новосибирской области масочный режим продолжает действовать только для медработников.
Фото: Анастасия Осипова
На территории Новосибирской области масочный режим продолжает действовать только для медработников. Об этом сообщили в правительстве региона.
Напомним, 30 апреля перестали действовать все ограничения из-за COVID-19. Режим повышенной готовности из-за коронавируса больше не продлевали.
Однако это не касается работников поликлиник и стационаров.
− Остается категория, для которой масочный режим по-прежнему обязателен на рабочем месте – медицинские работники как поликлинического звена, так и стационаров, − отметил первый замгубернатора НСО Юрий Петухов.
Он добавил – если другие организации, которые работают с людьми, продолжат соблюдать масочный режим, это будет только приветствоваться.
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