В Новосибирске оборот белорусской ярмарки превысил 63 млн рублей. Фото: предоставлено читательницей.

Во вторник, 2 мая, стало известно, что оборот белорусской ярмарки в Новосибирске превысил 63 млн рублей. Она прошла в течение недели на площади Ленина.

– Ярмарка проходила с 22 по 30 апреля. Оборот составил более 63 миллионов российских рублей, – сказал на оперативном совещании мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник напомнил, что на минувшей неделе в городе состоялись дни Минска. Речь о 26 и 27 апреля. В этот период в Новосибирске прошли круглые столы и другие мероприятия, посвященные туризму. Кроме того, по словам города, власти подписали документы побратимства. Также в эти дни в Новосибирске состоялся турнир по волейболу.

– Девочки играли. Товарищеская ничья, – уточнил мэр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber