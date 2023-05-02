Аналог «Пушкинской карты» начал действовать в Новосибирской области

Программа начала действовать с 1 мая. Фото: правительство НСО

Региональный аналог «Пушкинской карты» запустили в Новосибирской области. Проект называется «Лаврентьевская карта», сообщили в правительстве НСО.

Программа начала действовать с 1 мая. Пользоваться возможностями карты и бесплатно посещать различные учреждения культуры смогут молодые ученые и аспиранты местных ВУЗов.

− По инициативе и поручению Губернатора был разработан областной проект − «Лаврентьевская карта». Он дает право на посещение учреждений культуры Новосибирской области, − рассказала замгубернатора НСО Ирина Мануйлова.

Карту могут получить те, кто обучается на очной форме в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и ассистентуре, а также в научно-исследовательских организациях и ВУЗах. Для оформления нужно обратиться в деканат или дирекцию научно-исследовательской организации.

Известно, что в программу входят 17 учреждений культуры Новосибирска и Новосибирской области. Среди них − Краеведческий и Художественный музеи. В течение года можно абсолютно бесплатно посетить каждое из них, но однократно.

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