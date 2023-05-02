Помощник машиниста из Новосибирской области Сергей Самойлов погиб в зоне СВО

Церемония прощания с героем состоялась 2 мая. Фото: администрация Черепановского района

В зоне спецоперации на Украине погиб помощник машиниста локомотива Сергей Самойлов из Черепановского района. Об этом сообщили в местной администрации.

Сергей скончался 7 апреля, ему было 22 года.

Сибиряк окончил школу № 1 города Черепаново, затем отучился в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина. Получил профессию помощника машиниста электровоза.

Срочную службу проходил в Белогорске Амурской области. Потом отправился на Украину защищать мирное население Донбасса.

− Сергей показал настоящий пример отваги, мужества и стойкости. Светлая память о нем, как о добром, активном и порядочном парне, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах, − говорится в публикации.

Церемония прощания с героем состоялась 2 мая с 11:00 до 13:00 в Районном доме культуры имени Жданько.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber