58 пожаров зафиксировали в Новосибирской области рядом с жилыми домами. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 24 апреля по 1 мая в Новосибирской области зарегистрировали 58 пожаров, случившихся рядом с населенными пунктами. Об этом на оперативном совещании в правительстве 2 мая сообщил Виктор Орлов, глава областного МЧС.

По его словам, за неделю в регионе случилось 60 пожаров. Они произошли в 14 районах области. Общая площадь возгораний составила более 400 гектаров. Больше всего пожаров зафиксировали в Убинском, Кыштовском и Венгеровском районах.

58 возгораний, по словам Орлова, случились в 5-ти километрах от населенных пунктов.

– Самые горимые районы за отчетный период – это Чулымский, Кыштовский, Каргатский, Венгеровский, Убинский. Там зафиксировали 54% термических аномалий от общего числа за отчетный период, – сказал Орлов.

По его словам, самая частая причина возгораний – пал сухой травы.

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