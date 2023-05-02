В Новосибирской области прокуратура нашла просроченные лекарства в трех ФАПах

В больницах нашли просроченные препараты и вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области прокуратура проверила подразделения Болотнинской Центральной районной больницы и нашла там нарушения. В трех ФАПах хранились просроченные лекарства.

— Установлены нарушения при хранении лекарственных средств, выявлены вакцины, а также медицинские препараты с истекшим сроком годности. Допущены нарушения стандартов оснащения, резервные источники питания неисправны, меры к их ремонту и замене не предпринимаются, — сообщила Болотнинская прокуратура

Возбуждено административное дело, а главврачу больницы внесли представление об устранении нарушений с требованием привлечь работников к дисциплинарной ответственности.

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