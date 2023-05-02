«Люди лезли в окна, чтобы спастись»: автобус с пассажирами загорелся на трассе под Новосибирском

На трассе под Новосибирском загорелся автобус с пассажирами. Фото: "Горсайт".

Рейсовый автобус загорелся в Доволенском районе НСО утром 2 мая. В «ПАЗике» находились пассажиры из разных сел.

– В салоне автобуса было достаточно много народа. Люди ехали кто в больницу, кто на учёбу, кто по каким-либо ещё делам, – рассказала Горсайту пассажирка автобуса.

По ее словам, никто не пострадал. Но пассажиры испугались.

Автобус, говорят местные, давно пришел в негодность. Но новый району так и не купили.

– Люди лезли в окна, чтобы спастись, – уточнила женщина.

По данным ГУ МЧС по НСО, до прибытия пожарных эвакуировались 36 человек. Их другим автобусом отправили в Довольное.

Автобус же сгорел полностью.

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