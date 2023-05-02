В массовом ДТП на Димитровском мосту в Новосибирске пострадали два человека

Помощь спасателей понадобилась двум мужчинам. Фото: спасатели МАСС.

Утром 2 мая на Димитровском мосту в Новосибирске случилось тройное ДТП. Возле проезда Энергетиков столкнулись четыре автомобиля. Двум мужчинам 36 и 50 лет после аварии понадобилась помощь.

— Была оказана помощь в транспортировании одного из пострадавших мужчин до автомобиля скорой помощи. Совместно с пожарными, с помощью пожарного автомобиля, пришлось переворачивать одну из машин, которая лежала на боку, — сообщили спасатели МАСС.

Ранним утром у проезда Энергетиков собралась пробка, но после ликвидации последствий аварии нагруженность дороги уменьшилась.

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