Судебные приставы взыскали с новосибирской компании два штрафа на 5 миллионов рублей

На производстве алкогольных напитков выявили нарушения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Судебные приставы взыскали с новосибирской компании два штрафа на сумму более 5 миллионов рублей. Она производила алкогольные напитки, а Росалкогольрегулирование нашло нарушения на производстве. По решению суда предприятие оштрафовали. Но оплачивать штрафы компания не спешила.
— Судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета организации. Собственное имущество на предприятии отсутствовало. Далее, чтобы побудить к оплате штрафов, должнику ограничили доступ к ЕГАИС, без которой производить и реализовывать алкогольные напитки на всей территории РФ запрещено, — сообщили в ГУФССН России по Новосибирской области.
После такого ограничения должники сразу выплатили все штрафы. Кроме того, за несвоевременное погашение долга с компании взыскан исполнительский сбор более 350 тысяч рублей.
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