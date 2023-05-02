Судебные приставы взыскали с новосибирской компании два штрафа на 5 миллионов рублей

На производстве алкогольных напитков выявили нарушения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы взыскали с новосибирской компании два штрафа на сумму более 5 миллионов рублей. Она производила алкогольные напитки, а Росалкогольрегулирование нашло нарушения на производстве. По решению суда предприятие оштрафовали. Но оплачивать штрафы компания не спешила.

— Судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета организации. Собственное имущество на предприятии отсутствовало. Далее, чтобы побудить к оплате штрафов, должнику ограничили доступ к ЕГАИС, без которой производить и реализовывать алкогольные напитки на всей территории РФ запрещено, — сообщили в ГУФССН России по Новосибирской области.

После такого ограничения должники сразу выплатили все штрафы. Кроме того, за несвоевременное погашение долга с компании взыскан исполнительский сбор более 350 тысяч рублей.

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