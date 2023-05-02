В Новосибирске бородатый цыган напал на человека в подъезде. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске полиция разыскивает подозреваемого в грабеже. По данным МВД, злоумышленник напал на человека в подъезде. Преступление он совершил 19 апреля на улице Гурьевской.

– Приметы подозреваемого: цыганская внешность, 20 – 25 лет, рост 165 – 170 см, среднего телосложения, волосы тёмные, борода. Был одет: серый свитер, синие джинсы, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

В МВД опубликовали фоторобот подозреваемого. Если вы узнали злоумышленника, позвоните по номерам: 232-17-70, 266-02-02, 232-17-51, 8-923-158-24-58. Анонимность гарантирована.

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