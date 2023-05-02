Пробки и аварии сковали Новосибирск холодным утром 2 мая

Пробки и аварии сковали Новосибирск холодным утром 2 маяя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск холодным утром 2 мая сковали пробки в 6 баллов и массовые ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».

Авария и пробка на проезде Энергетиков. Заторы на Широкой, Станционной, Ватутина, Станиславского и Котовского. Не проехать по площади Труда в обоих направлениях. ДТП и пробки на улицах Петухова и Хилокской. Не проехать по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Пробка на Октябрьском мосту.

На правом берегу затруднено движение по улицам Большевистской, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Сразу 2 ДТП и пробка на Волочаевской улице.

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