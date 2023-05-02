Воздух начнет прогреваться: в Новосибирске 2 мая прогнозируют +9 градусов и солнце

Во вторник, 2 мая, в Новосибирск вернется потепление.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во вторник, 2 мая, в Новосибирск вернется потепление. Воздух начнет постепенно прогреваться, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Ночью еще будут слабоотрицательные температуры – до -3. А вот днем обещают +7...+9.
− Переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков, − сообщают синоптики.
Периодически из-за туч будет показываться солнце. Будет дуть северный ветер с порывами до девяти метров в секунду.
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