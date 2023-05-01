Новосибирцы смогут увидеть полутеневое лунное затмение 5 мая 2023 года

В Новосибирске можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске можно будет наблюдать полутеневое лунное затмение. Явление проявится 5 мая 2023 года.

Однако заметить, как Луна погружается в свою полутень, будет непросто невооруженным глазом.

− Полутеневой вид затмения практически не заметен невооруженным глазом, так что это событие интересно, пожалуй, только опытным астрономам, − рассказывали ранее в Московском планетарии.

Затмение продлится несколько часов – с 22:15 до 2:22 по новосибирскому времени. Максимальное «погружение» состоится в 00:23.

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