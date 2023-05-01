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НовостиОбщество1 мая 2023 15:31

ТЦ «Грани» готовится к открытию на площади Маркса в Новосибирске

Его площадь составит 15,8 тысячи метров квадратных
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске готовится к открытию торговый центр «Грани».

В Новосибирске готовится к открытию торговый центр «Грани».

Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске готовится к открытию торговый центр «Грани». Находится он на площади Маркса.

Ранее мэрия города выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Главной «изюминкой» ТЦ станет его внешний вид – необычные стеклянные грани на фасаде.

Площадь торгового центра составит 15,8 тысячи метров квадратных. В нем будет шесть этажей, один из которых подземный.

Примечательно, что через ТЦ можно будет попасть на станцию метро «Площадь Маркса» и спуститься в подземный переход.

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