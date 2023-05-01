ТЦ «Грани» готовится к открытию на площади Маркса в Новосибирске

В Новосибирске готовится к открытию торговый центр «Грани».
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске готовится к открытию торговый центр «Грани». Находится он на площади Маркса.
Ранее мэрия города выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Главной «изюминкой» ТЦ станет его внешний вид – необычные стеклянные грани на фасаде.
Площадь торгового центра составит 15,8 тысячи метров квадратных. В нем будет шесть этажей, один из которых подземный.
Примечательно, что через ТЦ можно будет попасть на станцию метро «Площадь Маркса» и спуститься в подземный переход.
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