ТЦ «Грани» готовится к открытию на площади Маркса в Новосибирске

В Новосибирске готовится к открытию торговый центр «Грани». Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске готовится к открытию торговый центр «Грани». Находится он на площади Маркса.

Ранее мэрия города выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Главной «изюминкой» ТЦ станет его внешний вид – необычные стеклянные грани на фасаде.

Площадь торгового центра составит 15,8 тысячи метров квадратных. В нем будет шесть этажей, один из которых подземный.

Примечательно, что через ТЦ можно будет попасть на станцию метро «Площадь Маркса» и спуститься в подземный переход.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber