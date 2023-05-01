Под Новосибирском завершились поиски 17-летнего юноши в черно-белой куртке

В Новосибирской области нашли 17-летнего юношу в черно-белой куртке. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирской области нашли 17-летнего юношу в черно-белой куртке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, сибиряк пропал 30 апреля в рабочем поселке Чаны. Его обнаружили сотрудники полиции.

− В ближайшее время он будет передан законным представителям. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, − подчеркнули в МВД.

Полицейские пытаются установить, по какой причине юноша не выходил на связь с родными и где он находился.

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