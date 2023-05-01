В Новосибирске назначили нового ассистента главного тренера ХК «Сибирь»

Ассистентом главного тренера «Сибири» по работе с защитниками стал 44-летний Евгений Королев. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Ассистентом главного тренера «Сибири» по работе с защитниками стал 44-летний Евгений Королев. Об этом сообщили в официальной группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

− В прошлом специалист сам играл в амплуа защитника и является воспитанником ЦСКА, − отметили в публикации.

С 1997 по 2002 Евгений Степанович играл в Северной Америке. Провел в общей сложности 43 матча в Национальной хоккейной лиге. В 2002-ом Королев вернулся в Россию и подписал контракт с ярославским «Локомотивом» на два сезона.

Также в разное время спортсмен играл за команды «Северсталь», московский «Динамо», новокузнецкий «Металлург», СКА, «Торпедо», «Нефтехимик» и «Лада».

В сезоне 2002/03 стал чемпионом страны в составе «Локомотива» и бронзовым призером Кубка Шпенглера-2003. В составе «Динамо» стал победителем Кубка европейских чемпионов в сезоне 2005/06.

Карьеру тренера Евгений Степанович начал в 2016 году. До недавнего времени был главным тренером команды МХЛ «Кузнецкие медведи».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber