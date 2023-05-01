Ушел из дома и не вернулся: под Новосибирском пропал 17-летний юноша в черно-белой куртке

В Новосибирской области ищут 17-летнего Владимира Мурадова. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирской области ищут 17-летнего Владимира Мурадова. Юноша пропал 30 апреля в рабочем поселке Чаны.

Как рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы новосибирского отряда «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова, Владимир вышел из дома и отправился в неизвестном направлении.

− Ушел из дома и не вернулся. Проживает с родными, учится на механизатора, − сообщила КП-Новосибирск Ольга Бобкова.

Также к поискам подключились полицейские.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в черно-белую куртку, серую кофту, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. С собой взял черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира, пожалуйста, сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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