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НовостиОбщество1 мая 2023 12:04

В Новосибирске продают самый дорогой шашлык в СФО

Речь идет о говядине
Анастасия ХРОМЫХ
Самый дорогой говяжий шашлык во всем СФО можно найти в Новосибирске.

Самый дорогой говяжий шашлык во всем СФО можно найти в Новосибирске.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Самый дорогой говяжий шашлык во всем СФО можно найти в Новосибирске. Такую информацию привел Томскстат.

По данным на 24 апреля, за один килограмм говядины нужно было отдать 514 рублей. Это самая высокая цена в Сибири.

В Кызыле − столице Республики Тыва, продают самый дешевый шашлык. Его стоимость составляет 404 рубля за кило.

А еще Новосибирск занимает первое место по ценам на куриные яйца. Десяток яиц обходится в 86,2 рубля.

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