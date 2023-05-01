Полиция ищет подростков, устроивших дебош возле подъезда под Новосибирском

Инцидент произошел на улице Лунной 28 апреля. Фото: vk.com/chp54
Новосибирская полиция пытается установить личности подростков, которые устроили дебош возле подъезда в Бердске. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.
− Информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошел на улице Лунной 28 апреля. Несовершеннолетние разбили и заплевали камеру у подъезда, а также отпинали двери. Зачем они это сделали − остается только гадать.
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